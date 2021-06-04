Суд арестовал обвиняемого в нападении с ножом на геев в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал объявленного ранее в розыск Антона Бережного, который обвиняется в нападении с ножом на Курском вокзале на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, один из которых скончался. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ввиду установления местонахождения подсудимого Бережного, Басманным районным судом Москвы в отношении него удовлетворено ходатайство государственно обвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Бережной арестован до 4 августа, розыск в отношении него прекращен", - сказала пресс-секретарь.

Ранее Бережной был объявлен в розыск, так как 1 июня не явился на судебное заседание.

В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор присяжных Бережному. В настоящее время дело слушается повторно в Басманном суде Москвы.

В ночь на 29 июня 2019 года перед входом в здание Курского вокзала Бережной совершил нападение с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова. Едалов погиб от ножевого ранения, Ефимов получил легкое ранение. Бережного обвинили в убийстве и побоях, в суде он признал свое участие в происшествии, но сообщил, что не планировал убийство. Присяжные решили, что не подсудимый причинил смерть потерпевшему, в связи с чем был оставлен без ответа вопрос о его виновности в убийстве. Тем же приговором Бережной был признан виновным в побоях, приговорен к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы и освобожден в зале суда.