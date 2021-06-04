Глава томской компании подозревается в махинациях с торгами на поставку ноутбуков в школы

ТОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Глава томской компании, по версии следствия, незаконно требовал от конкурента 3 млн рублей за отказ участвовать в аукционе на поставку оборудования в школы региона по нацпроекту "Образование". Было возбуждено дело по статье "Коммерческий подкуп", подозреваемый задержан при получении денег, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Следственного комитета.

"По предварительным данным, подозреваемый незаконно потребовал от директора другой томской коммерческой организации денежные средства в сумме трех миллионов рублей за неучастие своей организации в электронных аукционах на поставку компьютерного оборудования (ученических ноутбуков и интерактивных панелей в школы Томской области), которая осуществлялась в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

Сотрудниками СК на основании материалов УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). Подозреваемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ при передаче денег. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения, проведены обыски в офисе и по месту жительства главы организации.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, деньги мужчина требовал за отказ от участия в торгах на сумму свыше 140 млн рублей.