В Омске обнаружили свалку ртутьсодержащих ламп

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Незаконная свалка ртутьсодержащих ламп обнаружена в лесном массиве в черте города Омска. Как сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области, возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по результатам проверки <…> возбуждено уголовное дело по факту обнаружения опасных отходов ртутьсодержащих ламп, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, неизвестные лица выбросили в лесном массиве на Сыропятском тракте в Омске более 2 тыс. ртутьсодержащих трубчатых ламп. Следователи провели осмотр места, все лампы изъяты, проводятся необходимые действия для установления виновных лиц.