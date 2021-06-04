Около 600 тыс. рублей похитили у томского застройщика во время нападения на офис

ТОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Порядка 600 тыс. рублей, по предварительным данным, были похищены из кассы крупнейшего застройщика в Томской области - "Томской домостроительной компании" (ТДСК) - во время разбойного нападения на офис, при котором погиб охранник компании, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В среду неизвестные убили охранника во время разбойного нападения на офис ТДСК. Сотрудниками регионального следственного управления СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"Похищено, по предварительным данным, 600 тыс. рублей. Поиски подозреваемого продолжаются", - сказала собеседница агентства.