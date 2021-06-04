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Несколько человек пострадали при экстренной посадке военного вертолета Ми-8 в Киргизии

По данным агентства АКИpress, на борту вертолета, который направлялся в приграничную зону Чон-Алайского района, были 15 человек, включая пилотов

БИШКЕК, 4 июня. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в результате экстренной посадки военного вертолета Ми-8 в Киргизии. Об этом сообщило в пятницу киргизское информагентство АКИpress со ссылкой на источники.

По его данным, на борту вертолета, который направлялся в приграничную зону Чон-Алайского района, были 15 человек, включая пилотов. Несколько человек получили легкие травмы, говорится в сообщении.

ЧП произошло в Алайском районе Ошской области Киргизии. Совершивший аварийную посадку вертолет принадлежит Силам воздушной обороны республики. Минобороны Киргизии ситуацию пока не комментирует.

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