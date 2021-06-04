В Ленобласти задержали мужчину, который на электросамокате сбил ребенка и скрылся

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Следователи и полицейские разыскали и задержали мужчину, который сбил пятилетнюю девочку на электросамокате в Санкт-Петербурге, а затем утопил самокат в реке, скрылся и перекрасил волосы для маскировки. Как сообщили журналистам в главке МВД по городу, мужчина числится в федеральном розыске за наркоторговлю.

"У дома номер 13 на улице Пражской в Кудрове Всеволожского района Ленинградской области по подозрению в указанном преступлении был задержан 36-летний петербуржец. Как оказалось, мужчина находится в федеральном розыске по обвинению в незаконном обороте наркотиков", - говорится в сообщении.

При обыске дома у задержанного нашли три пакета с растительным веществом, коробку с белым порошком, пакеты и весы, а также три мобильных телефона. Все изъятое направлено на исследование.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, задержанный обвиняется в незаконном обороте наркотиков и скрывался от следствия после того, как суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. По инциденту с самокатом следователи считают, что задержанный 2 июня на Искровском проспекте сбил пятилетнюю девочку и уехал. Ребенка госпитализировали. Как сообщили в СК, мужчина на допросе рассказал, что сам самокат он после инцидента утопил в Неве, а также перекрасил волосы, чтобы изменить внешность.

Ранее в СК сообщали, что после серии наездов в Санкт-Петербурге на людей на электросамокатах возбудили несколько уголовных дел по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Еще одно дело о хулиганстве возбуждено после инцидента на Невском проспекте, где группа молодых людей сбила мужчину и затем избила его. Подозреваемые задержаны и заключены в СИЗО.

Также СК возбудил еще одно дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В четверг в фирмах, которые предоставляют в аренду электросамокаты, полиция и СК проводили обыски.