Самолет со сработавшим датчиком неисправности шасси сел в Шереметьево

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Пассажирский самолет из Санкт-Петербурга Airbus А-321, у которого сработал датчик неисправности шасси, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.

"Самолет прибыл. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во время снижения при подлете к Шереметьево у самолета А-321, выполнявшего рейс по маршруту Санкт-Петербург - Москва, сработал датчик неисправности передней стойки шасси. Сам полет проходил в штатном режиме.