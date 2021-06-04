В Забайкалье арестовали воспитателя детского центра по делу об истязании детей

ЧИТА, 4 июня. /ТАСС/. Балейский районный суд Забайкальского края в пятницу постановил взять под стражу до 30 июля воспитательницу Балейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, которую обвиняют в истязании трех воспитанников учреждения. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Егор Марков.

"Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее ход и результаты его расследования поставлены на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным", - сказал Марков.

По данным следствия, 48-летняя женщина с января по май 2021 года систематически избивала двух мальчиков 10 и девяти лет, а также восьмилетнюю девочку. Воспитатель била детей рукой по голове, дергала за волосы и уши, толкала их. Дело возбуждено по п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание трех несовершеннолетних" ).