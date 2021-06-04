Рейс из Челябинска в Норильск задержан на 21 час из-за непогоды в аэропорту прибытия

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Red Wings из Челябинска в Норильск задержан на 21 час из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту прибытия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

По данным онлайн-табло, самолет должен был отправиться по маршруту в 04:45 (02:45 мск).

"4 июня в аэропорту Баландино города Челябинска произошла задержка рейса 1279 авиакомпании Red Wings по маршруту Челябинск - Норильск в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту прибытия. Вылет перенесен на 01:45 (23:45 мск) 5 июня", - говорится в сообщении.

На рейс зарегистрирован 81 пассажир, из них трое несовершеннолетних.

По данным синоптиков, на юге центральных и южных районов Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 18-20 м/с, местами до 25 м/с.