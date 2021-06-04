В Нюрбинском районе Якутии тушат лесные пожары рядом с двумя крупными селами

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 250 человек привлечены к тушению природных пожаров недалеко от двух сел в Нюрбинском районе Якутии, задействован вертолет с водосливом. Об этом сообщает в пятницу оперштаб региона.

"На пожаре у населенного пункта Нюрабачан задействовано более 150 человек лесоохраны и местного населения, у села Маар - более 100 человек. У обоих населенных пунктов выставлены посты безопасности. <…> В тушении пожара в Нюрбинском районе применяется вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством", - говорится в сообщении.

В районе введен режим ЧС муниципального характера.

В пресс-службе управлении дорожной магистралью "Вилюй" добавили, что временно ограничено движение автотранспорта на федеральной трассе А-331 "Вилюй". "В Нюрбинском районе в связи с высокой задымленности введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке 718-го км - 719-го км. В настоящее время дорожными службами и ГИБДД организовано дежурство дорожной техники", - сообщили в пресс-службе.