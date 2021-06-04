Суд запретил осужденному экс-зампреду правительства Прикамья работать в органах власти

ПЕРМЬ, 4 июня. /ТАСС/. Пермский краевой суд в пятницу изменил приговор бывшему первому заместителю председателя правительства Пермского края - министру территориального развития региона Роману Кокшарову, которого ранее приговорили к условному сроку по делу о превышении должностных. Теперь чиновнику запрещено работать в органах государственной власти, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговор оставлен тем же, но введено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления", - рассказал собеседник агентства.

Ранее суд признал Кокшарова виновным по статьям о незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. Чиновника приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Уголовное дело в отношении Кокшарова было возбуждено в начале 2019 года. По версии следствия, будучи на госслужбе, он участвовал в управлении и оказывал покровительство структурам, работающим в дорожно-строительной отрасли. Кроме того, в 2017 году Кокшаров дал указание главе Гайнского района, где оказалось прервано речное сообщение через Каму, объявить в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации, хотя предусмотренных для этого законодательством оснований не было. После чего бывший глава района Владимир Исаев попросил выделить из резервного фонда Пермского края порядка 19 млн рублей на приобретение новых катеров для переправы, закупка прошла в обход конкурсных процедур.

В январе 2019 года чиновник ушел в отставку по собственному желанию. До назначения в краевое правительство он занимал должность главы города Кунгура.