Три человека погибли в ДТП в Тульской области

ТАСС, 4 июня. Два легковых автомобиля столкнулись в Веневском районе Тульской области, в результате аварии погибли три человека. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

По его словам, ДТП произошло на 179-м километре автодороги регионального значения Р-132 "Золотое кольцо", где столкнулись автомобили Audi Q7 и Renault Megane.

"В двух транспортных средствах Audi Q7 и Renault Megane трое погибших. В Renault Megane погибли водитель мужчина и женщина-пассажир, их личности пока не установлены. В Audi Q7 погиб водитель мужчина", - сказал Ярцев.

Причина ДТП устанавливается.