Житель Ставрополья получил тюремный срок за убийство супругов 20 лет назад

ПЯТИГОРСК, 4 июня. /ТАСС/. Суд признал жителя Ставрополя виновным в разбойном нападении на семью и убийстве супругов, совершенных 20 лет назад. Он проведет более 20 лет в колонии, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Собранные Новоалександровским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Анатолию Зименкову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приговором суда Зименкову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что летом 2000 года Зименков вместе со сводным братом Андреем Зименковым и двумя знакомыми - Семковым и Гильмулиным - разработали план разбоя, убийства и поджога дома семьи, проживавшей в хуторе Воровский. Вечером осужденный вместе с сообщниками в масках и перчатках с обрезом охотничьего ружья и монтировкой ворвались в дом к супругам. Они избили потерпевших, связали их, похитили 7,5 тыс. рублей, бутылку шампанского, бутылку вина, сумку, несколько футболок, шоколадки и вафли. После этого мужчины подожгли дом и скрылись.

"Тогда, 20 лет назад, по горячим следам удалось задержать только троих злоумышленников. В 2001 году они все приговорены к длительным срокам. Семкову было назначено наказание в виде 20 лет, Андрею Зименкову и Гильмулину - по 22 года лишения свободы каждому в исправительной колонии строгого режима. Анатолий Зименков был пойман в апреле 2020 года в Ставрополе, где проживал под другой фамилией", - сказано в пресс-релизе.