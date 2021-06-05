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Два человека погибли в результате ДТП с мусоровозом под Калининградом

По предварительной информации, на мусоровоз, рядом с которым стояли два человека, наехал автомобиль Nissan, сообщили в прокуратуре

КАЛИНИНГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Автомобиль Nissan врезался в мусоровоз в Славском районе Калининградской области, погибли водитель мусоровоза и рабочий, стоявшие рядом с машиной, сообщила прокуратура области.

"По предварительной информации, на мусоровоз, рядом с которым стояли два человека, наехал автомобиль Nissan. <...> Погибли два человека. <...> Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдения правил техники безопасности и охраны труда", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, сигнал о ДТП поступил в пятницу в 15:50 по местному времени (16:50 мск).

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