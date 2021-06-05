Паводок 2021 года затопил в три раза больше домов в Башкирии, чем годом ранее

УФА, 5 июня. /ТАСС/. Паводок в 2021 году в Башкирии привел к затоплению в три раза большего количества домов, чем годом ранее. Причиной этому стало резкое потепление, сообщил ТАСС председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.

"В этом году произошли массовые подтопления участков рек, которые раньше не выходили из берегов. Это степные и горные реки, также большие проблемы принесла река Дема. Соответственно, у нас в период половодья оказались подтоплены 288 жилых и садовых домов, и более 2,1 тыс. придомовых территорий. Это больше в три раза по сравнению с прошлым годом", - сообщил Гумеров.

Резкое весеннее потепление привело к тому, что мерзлый грунт не впитывал талую воду, которая стекала в русло рек, что привело к "эффекту поверхностного стока". Для снижения риска паводка в этом году запланированы превентивные меры по очистке и углублению русел рек, строительству водообводных каналов, защитных дамб, отметил собеседник агентства.