Легкий самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на поле в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Техническая неисправность двигателя стала причиной вынужденной посадки легкого самолета Ан-2 на поле в Челябинской области. На борту воздушного судна находились восемь человек, никто не пострадал. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"5 июня около поселка Сухтелинский Челябинской области на поле осуществлена вынужденная посадка воздушного судна малой авиации Ан-2 в связи с технической неисправностью двигателя (повышение температуры)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно ДОСААФ России следовало с аэродрома Калачево в Челябинске до аэродрома Агаповка Челябинской области. На борту находились восемь человек, среди которых капитан воздушного судна, пилот, механик, врач, четыре парашютиста. Цель - осуществление воздушных прыжков. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время производится осмотр технического состояния самолета.

"Карталинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.