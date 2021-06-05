Житель Ростовской области избил трех полицейских в изоляторе временного содержания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбудили в отношении мужчины, избившего трех сотрудников полиции в изоляторе временного содержания в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Морозовского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По версии следствия, в мае этого года подозреваемый, находясь в изоляторе временного содержания МО МВД России "Морозовский", применил насилие в отношении трех сотрудников полиции, нанеся множество ударов руками и ногами в различные части тела", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в пресс-службе, мужчина уже был задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.