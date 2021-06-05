В Свердловской области полиция ищет девятилетнего мальчика, пропавшего в тайге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Девятилетний мальчик пропал в тайге в 60 км от Североуральска Свердловской области. В поисковой операции задействовано около 80 полицейских. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"С просьбой оказать помощь в розыске девятилетнего сына в полицию обратился отец ребенка, священнослужитель одного из соборов Челябинской области. Они вместе в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек совершали подъем на Уральский хребет в районе базы "Крив". По предварительным данным, во время путешествия на гору протяженностью около 800 м у 46-летнего мужчины появились боли в правой ноге, в связи с чем, возвращаясь обратно на базу, отец разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножия, так как сам быстро передвигаться не мог. Спустившись с возвышенности, выяснилось, что школьник пропал", - сказал он, отметив, что найти ребенка собственными силами туристы не смогли, после чего и последовало заявление в МВД.

Как уточнил Горелых, мальчик пропал в 60 км от Североуральска Свердловской области в тайге вечером 4 июня. Полиция проводит широкомасштабные поисковые мероприятия. Пропавший мальчик был одет в темные брюки и синюю куртку с черной вставкой на груди.

"Всего в поисковой операции задействовано порядка 80 полицейских, в том числе кинолог со служебной собакой, а также волонтеры и специалисты МЧС. В работе используют громкоговорящие устройства, планируется в ближайшее время применить квадрокоптер с тепловизором, а также вертолет для осмотра лесного массива с высоты птичьего полета", - пояснил Валерий Горелых.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили, что в поисковой операции задействовано 13 единиц техники. "В настоящее время для облета территории к вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Уральского поисково-спасательного отряда", - говорится в сообщении.