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В Китае число погибших при ЧП на шахте выросло до двух

Шесть человек пропали без вести, передает Центральное телевидение Китая

ПЕКИН, 5 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва на шахте в центральной китайской провинции Хэнань возросло до двух. Как сообщило в субботу Центральное телевидение Китая, еще шесть горняков по-прежнему числятся пропавшими без вести.

По данным телеканала, выброс газа и взрыв на угольной шахте произошел в пятницу в городском уезде Хэби около 17:50 по местному времени (12:50 мск) в шахте компании "Хэби мэйдянь".

Во время ЧП под землей находились 355 шахтеров, 347 из них смогли самостоятельно подняться на поверхность. В настоящее время в шахте находятся 19 спасателей. Местные власти устанавливают обстоятельства случившегося.

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