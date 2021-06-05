Паром с 13 пассажирами сел на мель под Сыктывкаром

СЫКТЫВКАР, 5 июня. /ТАСС/. Грузопассажирский паром "Парма" сел на мель на реке Вычегда при подходе к берегу под Сыктывкаром. На борту находятся 13 пассажиров, никто не пострадал. Об этом говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Сыктывкарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель грузопассажирского парома "Парма" (принадлежит МКП "Жилкомсревис") 5 июня около 09:00 на реке Вычегда при подходе к берегу в местечке Алешино. В настоящее время на борту находятся 13 пассажиров и восемь их личных автомобилей. Пострадавших и травмированных нет", - говорится в сообщении прокуратуры.

Катер "Заря" буксирует паром к берегу в Алешино. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия.