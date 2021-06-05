На Кубани погибли два человека при столкновении поезда и леговушки

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Столкновение пассажирского поезда и легковушки в Краснодарском крае стало причиной гибели двух человек, еще один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД в субботу.

"Сегодня в 12:15 водитель легкового автомобиля Toyota выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №152 Москва - Анапа. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что происшествие привело к задержке поездов в Краснодарском крае. Пассажиры поезда не пострадали. До полутора часов задерживаются пассажирские поезда №134 Москва - Анапа и №360 Смоленск - Анапа.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по краю, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Установлено, что автомобиль двигался со стороны дороги "Новороссийск - Керченский пролив" в сторону поселка Витязево. "Проводится проверка, устанавливаются полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - добавили в полиции.