В Самарской области столкнулись три фуры

САМАРА, 5 июня. /ТАСС/. Три фуры столкнулись на трассе М-5 Урал в Сызранском районе Самарской области, в результате аварии госпитализированы два водителя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"В результате происшествия водитель автомобиля "Камаз" и водитель автомобиля DAF доставлены с травмами в лечебное учреждение", - сообщила собеседница агентства.

По данным полиции, в 15:30 (14:30 мск) на 898 км дороги М-5 "Урал" водитель "Камаза", двигаясь со стороны Самары в направлении Москвы, пересек полосу встречного движения. В результате он столкнулся со встречным автомобилем DAF с полуприцепом. После с DAF совершил столкновение второй автомобиль DAF с полуприцепом, который двигался позади в попутном направлении.