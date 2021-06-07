В крупнейшем парке Екатеринбурга горит 1 га сухой травы и пуха

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности и тополиного пуха произошло в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге. Площадь пожара - 1 га, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее в пресс-службе ЦПКиО сообщили ТАСС, что возгорание произошло как на территории парка, так и за ней.

"В 16:51 (14:51 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: город Екатеринбург, переулок Базовый. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова через девять минут. Горит сухая растительность и тополиный пух. По сухой траве огонь быстро распространился на площадь в 1 га", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в тушении задействованы пять единиц пожарной техники и 16 человек личного состава.

"В 19:31 (17:31 мск) локализация была [объявлена] на площади 1 га", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС.

В пресс-службе парка добавили ТАСС, что на территории объявлена эвакуация граждан.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку. Специалисты дадут оценку соблюдения ответственными сотрудниками парка требований противопожарного законодательства в пожароопасный период. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

ЦПКиО им. Маяковского расположен в центральном районе Екатеринбурга на площади 97 га, 70 из которых - лесной массив. Это крупнейший парк города.