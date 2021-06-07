По факту ДТП в Волгоградской области возбудили дело

ВОЛГОГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили в понедельник уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли женщина и подросток, еще двое детей получили тяжелые травмы, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что ДТП, в результате которого погибли 29-летняя женщина и 14-летний подросток, а его 13-летняя сестра и девятилетний брат получили тяжелые травмы, произошло в воскресенье на федеральной трассе Самара - Волгоград недалеко от поселка Зеленый в Волгоградской области.

"Николаевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 июня несовершеннолетние братья и их двоюродная сестра вместе с родителями находились в гостях у бабушки в одном из сел Старополтавского района Волгоградской области. Около 13:00 мск дети и родители направились домой в город Волжский, при этом несовершеннолетние выехали на автомобиле Chevrolet Aveo под управлением 29-летней женщины, а родители спустя непродолжительное время - с другим водителем. Около 15:00 мск на федеральной трассе Самара - Волгоград недалеко от поселка Зеленый управлявшая иномаркой водитель совершила опрокидывание автомобиля в кювет. В результате ДТП 14-летний пассажир получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, его брат и сестра госпитализированы с переломами. Сейчас угрозы их жизни нет. Женщина-водитель умерла в больнице от травм.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.