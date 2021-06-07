В отношении экс-директора "Открытой России" возбудили еще одно дело

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Еще одно административное дело возбуждено в отношении бывшего директора признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова, арестованного по делу о деятельности нежелательной организации. Об этом сообщается у него в Telegram-канале.

"Против Андрея Пивоварова возбудили административное дело о невнесении организации в список иноагентов. Речь идет о некоммерческой организации "Открытый Петербург", которую Андрей учредил несколько лет назад для просветительской деятельности", - говорится в сообщении.

Дело по ч. 1 ст. 19.34 КоАП ("Осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагента") поступило в Василеостровский суд Санкт-Петербурга 2 июня. По этой статье Пивоварову грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали рейсовым самолетом в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения. Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Первомайский районный суд Краснодара 2 июня по ходатайству следствия арестовал Пивоварова по подозрению в осуществлении им деятельности нежелательной организации до 31 июля. Ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.

"Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.