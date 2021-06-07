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Под Кировом загорелся мусорный полигон

На полигоне работает шесть единиц пожарной техники и техника регионального оператора

КИРОВ, 7 июня. /ТАСС/. Полигон твердых бытовых отходов загорелся в Лубягине под Кировом, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Кировской области.

"Возгорание на полигоне в Лубягине зафиксировано сегодня в 17:40. Сотрудники полигона приступили к ликвидации возгорания своими силами и параллельно сообщили в соответствующие службы. Около 18:00 к тушению приступили пожарные расчеты, на полигоне работает шесть единиц пожарной техники и техника [регионального оператора] АО "Куприт", - приводятся в сообщении слова министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игоря Селезнева с места происшествия.

По данным ведомства, в тушении также задействована дорожно-строительная техника (самосвалы, фронтальные погрузчики) для выкапывания траншеи и засыпки грунтом площади возгорания.

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