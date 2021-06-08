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В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

На расположенной в регионе аварийной АЭС "Фукусима-1" и других атомных объектах каких-либо отклонений от нормы не зафиксировали

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло во вторник у побережья японской префектуры Фукусима на северо-востоке главного острова страны Хонсю. Его очаг залегал на глубине 80 км под дном Тихого океана, сообщило национальное Метеорологическое управление, выполняющее роль сейсмической службы.

О пострадавших и ущербе не сообщалось, угрозы цунами нет.

Железные и автомобильные дороги работают в штатном режиме. На расположенной в регионе аварийной АЭС "Фукусима-1" и других атомных объектах каких-либо отклонений от нормы не зафиксировано.

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