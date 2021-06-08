Пилота Ан-2, совершившего жесткую посадку в Магадане в 2020 году, оштрафовали

ТАСС, 8 июня. Магаданский суд приговорил пилота частного самолета Ан-2, совершившего в феврале прошлого года жесткую посадку, к штрафу в 100 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Судебный штраф составил 100 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.

ЧП произошло 20 февраля 2020 года. Тогда в правоохранительных органах и правительстве региона рассказали, что самолет совершил экстренную посадку сразу после взлета на аэродроме в Магадане. На борту были два члена экипажа и 12 пассажиров - вахтовики горнодобывающей компании "Т-цемент", летевшие в поселок Сеймчан Магаданской области для работы. Пять человек были госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника (один с травмами тяжелой степени, четверо - средней).

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию. В марте 2021 года выяснилось, что причиной аварийной посадки стало превышение взлетной массы на 410 кг. По версии следствия, главный пилот не проверил размещение груза и людей в салоне.