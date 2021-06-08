В Красноярском крае подтопило 10 жилых домов

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. Десять жилых домов подтопило в селе Таяты на юге Красноярского края. Жильцы домов были заблаговременно эвакуированы, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

В понедельник, по информации ведомства, было подтоплено 470 приусадебных и дачных участков в Ермаковском, Шушенском, Березовском, Емельяновском районах края и городе Красноярске. Жилые дома подтоплены не были.

"По состоянию на утро 8 июня в крае подтоплено 10 жилых домов в населенном пункте Таяты Каратузского района, жильцы домов заблаговременно эвакуированы. Также в Ермаковском, Шушенском, Березовском, Емельяновском, Ирбейском, Каратузском районах и в городе Красноярк подтоплено 532 участка", - говорится в сообщении ведомства. Зафиксировано шесть переливов на автомобильных дорогах. Движение по ним ограничено.

В Красноярске из-за водосброса на ГЭС остаются подтопленными правобережные и левобережные набережные, берега островов на Енисее, спортивная площадка, гаражи и придомовые территории в Октябрьском районе краевого центра. Грунтовыми водами подтоплены подвал здания арбитражного суда, подземная парковка в одном из жилых комплексов.

По информации мэрии, на 07:00 (03:00 мск) вторника водосброс на Краснояркой ГЭС составляет 6,99 тыс. кубометров в секунду. Уровень воды понизился на 6,2 см - до 446,1 см. Водосброс проводится для разгрузки водохранилища из-за аномального притока воды.