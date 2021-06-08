Уровень воды в реке Пенжине на Камчатке за сутки поднялся на 17 см

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Пенжине в окрестностях села Слаутного на Камчатке за сутки поднялся на 17 см, в результате чего в зоне подтопления оказались придомовые территории, территории трансформаторной подстанции, котельной, водонапорная башня, территория пожарного поста, вертолетная площадка, сообщается во вторник на сайте краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

"8 июня уровень воды в реке Пенжине в окрестностях села Слаутного составил 937 см. Подтоплены 23 придомовые территории, а также территории трансформаторной подстанции, территория котельной, водонапорная башня, территория пожарного поста, вертолетная площадка", - говорится в сообщении. Уточняется, что электроснабжение на месте подтоплений не нарушено.

В понедельник уровень воды в реке составлял 920 см. Во вторник вертолет Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой (АМГ) на борту вылетел в Пенжинский район. В состав АМГ входят 15 человек.

Пенжинский район - один из муниципальных районов Камчатки, в котором проживают около 2 тыс. человек. Наземное сообщение с Петропавловском-Камчатским отсутствует.