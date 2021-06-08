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В Новосибирске один человек погиб при пожаре в цеху по производству триплекса

Спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия пожара

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Погибший обнаружен в ходе разбора завалов после пожара в цеху по производству промышленного стекла - триплекса - в Советском районе Новосибирска, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В первую очередь спасателям необходимо проверить горящее помещение на наличие людей. Включившись в звено газодымозащитной службы, они проникли внутрь - работу осложняла высокая температура и сильная задымленность, а сам пожар сопровождался хлопками газовых баллонов. Впоследствии чего разрушились перегородки и остекление здания, произошло частичное обрушение кровли. По оперативной информации, в ходе разбора завалов спасателями обнаружен человек без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Пожарные прибыли на место в 10:22 (06:22 мск). Была проведена эвакуация людей из здания. В 10:45 (6:45 мск) было ликвидировано открытое горение, площадь пожара составила 180 кв. м. В настоящее время спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия пожара.

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