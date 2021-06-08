Режим ЧС ввели в муниципальном районе на севере Камчатки из-за паводка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Пенжинском районе Камчатки из-за половодья, в результате которого в зоне подтопления оказались придомовые территории, территории трансформаторной подстанции, котельной, водонапорная башня, пожарный пост и вертолетная площадка. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Днем 8 июня уровень воды в реке Пенжина в окрестностях села Слаутного составил 937 см. Наблюдается подтопление 23 придомовых территорий. Подтоплены территории трансформаторной подстанции, территория котельной, водонапорная башня, территория пожарного поста, вертолетная площадка. Уровень той же реки в окрестностях села Аянка составляет 908 см. Подтоплены шесть придомовых территорий. Уровень воды в реке Энычаваям в окрестностях села Таловка составил 359 см, подтоплено 11 приусадебных участков. В ходе проведенного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пенжинского района было принято решение ввести там режим ЧС", - говорится в сообщении.

В селе Слаутном, Аянке и Каменском пункты временного размещения находятся в готовности. В настоящий момент жителям сел эвакуация не требуется.

Пенжинский район - один из муниципальных районов Камчатки, в котором проживает около 2 тыс. человек. Наземное сообщение с Петропавловском-Камчатским отсутствует.