Четыре природных пожара возникли за сутки в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Два лесных и два ландшафтных пожара возникли за сутки в Тюменской области, всего в регионе действуют 22 природных пожара, сообщил региональный оперативный штаб во вторник.

"Возникшие пожары за последние сутки: два лесных пожара на общей площади 4,2 га, два ландшафтных пожара на общей площади 8,5 га. За сутки ликвидировано: два лесных пожара на общей площади 3,2 га, два ландшафтных пожара на общей площади 8,5 га", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что всего в регионе действуют 18 лесных пожаров и четыре ландшафтных.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запрещено. По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.