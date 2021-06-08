В Южном Урале зафиксировали превышение ПДК по сероводороду почти в 18 раз

ОРЕНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Экологи зафиксировали во вторник превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК м. р.) по сероводороду в 18 раз в селе Южный Урал Оренбургского района. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Экологической службы региона.

"08.06.2021 г. при поступлении жалоб от жителей на запах канализации в с. Южный Урал сотрудниками Оренбургской спецлаборатории осуществлен выезд. Зафиксировано превышение по сероводороду в 4,1 ПДК м. р.; 2,9 ПДК м. р.; 17,7 ПДК м. р.; 5,8 ПДК м. р.", - сказано в сообщении.

Ранее экологи неоднократно выявляли превышение содержания сероводорода в воздухе на территории села Южный Урал под Оренбургом, от жителей регулярно поступают жалобы на отравляющий запах. Вероятным источником запаха эксперты и представители региональных властей называют иловые поля очистных сооружений местного водоканала. В компании полагают, что запах может быть спровоцирован неблагоприятными погодными условиями, сообщал ранее ТАСС.

Помимо этого, по данным экологов, стационарный пост в поселке Красный Коммунар Сакмарского района в ночь на вторник также зафиксировал повышенное содержание ядовитого газа в воздухе. Норма по сероводороду в разные часы там составляла от 1,7 до 3,1 ПДК. "Источник устанавливается", - пояснили в службе.