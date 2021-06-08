В Туве из-за паводка эвакуировали местных жителей

ТАСС, 8 июня. Около 60 человек эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР) в Кызыле в Туве из-за паводка. Об этом сообщил во вторник оперативный дежурный ЕДДС мэрии Кызыла Иван Манжуев в видеокоментарии, размещенном на странице администрации города во "ВКонтакте".

"По состоянию на 8 июня уровень воды (в Енисее) превышает критический на 68 сантиметров и составляет 568 сантиметров, по Малому Енисею превышение критического уровня на 115 сантиметров и составляет 550 сантиметров", - сообщил Манжуев.

По его словам, в пункте временного размещения по улице Набережная, 80 в ДК "Енисей" находятся 58 человек.

В мэрии сообщили, что в ПВР эвакуировали жители садового некоммерческого товарищества № 7 левобережных дачных обществ (ЛДО). Сейчас в районе ЛДО специалисты проводят укрепление дамбы.