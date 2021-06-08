Нефть вышла на поверхность в центре Ухты в Коми

Ранее в соцсетях появились фото и видео лужи с жидкостью, напоминающей нефть. "Вечером 6 июня в администрацию Ухты поступила информация о выходе на поверхность жидкости, похожей на нефть, в районе дома №20 на улице Куратова. На следующий день на место с проверкой выехали специалисты управления по делам ГО и ЧС и отдела экологии. Предварительно установлено, что произошел естественный выход нефтесодержащей жидкости на поверхность. Угрозы жизнедеятельности населению и попадания в водные объекты нет. Вокруг ямы установлены ограждения", - говорится в сообщении мэрии.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС и отдела экологии будут вести наблюдение за участком, чтобы понять, является ли нефтепроявление локальным. Затем будут приняты меры по его устранению, добавили в администрации.

Как сообщало Минприроды Коми, большое количество бесхозных отработанных углеводородных скважин расположено на территории Усинского, Ижемского, Ухтинского районов, которые потенциально представляют опасность для окружающей среды. На многих скважинах фиксируются проявления газа и выделение нефтесодержащей жидкости. Некоторые старые скважины расположены по берегам рек на особо охраняемых природных территориях, а также в границах населенных пунктов. По предварительным данным, на территории Коми находится более 4,5 тыс. таких скважин, из них около 2 тыс. находятся в нераспределенном фонде недр, более 150 - на особо охраняемых природных территориях, около 100 - прямо в границах города Ухты.

В апреле этого года природный выход нефти был зафиксирован в районе реки Ухты и ее притоках. В апреле 2016 года три старые углеводородные скважины близ ручья Малый Войвож, притока реки Яреги, стали причиной нефтезагрязнения. Их загерметизировали с установкой бетонных тумб.