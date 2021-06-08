Неизвестные украли 16 велопарковок в центре Москвы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Шестнадцать велопарковок почти на 274 тыс. рублей украли неизвестные в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером в полицию поступило заявление от представителя Центра организации дорожного движения о том, что на Большой Садовой улице, Тверском бульваре, Садовой-Кудринской улице, у метро "Выставочная" и Патриарших прудов неизвестные украли велопарковки. Всего учреждение не досчиталось 16 штук на сумму порядка 274 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Полиция начала доследственную проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

В марте этого года ЦОДД уже писал заявление о пропаже велопарковок. Тогда они не досчитались 41 их элемента в районе Якиманка. В мае в полицию поступило аналогичное заявление о краже неизвестными трех велопарковок на Никитском бульваре. Ущерб составил 100 тыс. рублей.