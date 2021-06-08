В Забайкалье задержали контрабандистов, вывозивших дерево из РФ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Полицейские в Забайкалье задержали группу контрабандистов, которые переправили за рубеж древесины на 211 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в контрабанде древесины в одну из зарубежных стран <...>. По имеющейся информации, в течение 2013-2015 годов таким образом было вывезено из страны более 48 тыс кубометров лесоматериалов. Ущерб превысил 211 млн рублей", - сказала Волк.

С 2013 года злоумышленники покупали и перерабатывали древесину в Иркутской области. Для легализации деятельности они арендовали лесные участки и оформляли фиктивные договоры купли лесоматериалов. В дальнейшем дерево продавали за рубеж.

Возбуждено более 30 уголовных дел по статье о контрабанде (226.1 УК РФ).