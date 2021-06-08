В Новосибирске мужчина упал с моста на подростка

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Мужчина в Новосибирске упал на подростка с автомобильного моста через реку Обь. Мужчина от полученных травм умер на месте, ребенка медики доставили в больницу с травмой ключицы и сотрясением мозга, сообщила ТАСС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

"Мужчина 35 лет упал с моста. У него травмы позвоночника и множественные скелетные травмы, он погиб на месте, а 15-летний подросток, на которого он упал, доставлен в больницу №34 с сотрясением головного мозга, травмой ключицы и позвоночника", - сказала собеседница агентства.