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В Новосибирске мужчина упал с моста на подростка

Упавший мужчина умер, а ребенок госпитализирован с травмой ключицы и позвоночника и сотрясением мозга
© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Мужчина в Новосибирске упал на подростка с автомобильного моста через реку Обь. Мужчина от полученных травм умер на месте, ребенка медики доставили в больницу с травмой ключицы и сотрясением мозга, сообщила ТАСС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

"Мужчина 35 лет упал с моста. У него травмы позвоночника и множественные скелетные травмы, он погиб на месте, а 15-летний подросток, на которого он упал, доставлен в больницу №34 с сотрясением головного мозга, травмой ключицы и позвоночника", - сказала собеседница агентства.

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