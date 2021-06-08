Бывший глава Льгова Курской области получил условный срок за мошенничество

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего главу Льгова Курской области Владимира Воробьева к 2,5 года лишения свободы условно, а также штрафу в 60 тыс. рублей по делу о мошенничестве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Льговского районного суда Курской области.

"Приговором Льговского районного суда Курской области от 8 июня 2021 года Воробьев В. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного с использованием своего служебного положения"), и ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев, со штрафом 60 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком три года", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года в отношении Воробьева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения"). Позднее его действия были переквалифицированы.

Установлено, что Воробьев в апреле 2020 года обязал директоров трех школ Льгова заключить через знакомого ему предпринимателя фиктивные договоры на поставку строительных материалов. При этом деньги (130 тыс. рублей), поступившие на счет предпринимателя, были обналичены и переданы главе города.