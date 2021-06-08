В Пакистане назвали возможную причину катастрофы на железной дороге

ИСЛАМАБАД, 8 июня. /ТАСС/. Разрыв сварного шва на рельсах мог привести к столкновению в понедельник двух пассажирских поездов на юге Пакистана. Об этом во вторник сообщает газета News со ссылкой на предварительную версию экспертов, устанавливающих обстоятельства ЧП.

Они считают, что из-за разрыва сварного шва 12 вагонов поезда "Миллат экспресс" сошли с рельсов и рухнули на второй путь, по которому следовал скорый из Карачи. В катастрофе, произошедшей в районе города Готки в провинции Синд, по меньшей мере 62 человека погибли, более 100 пострадали.

К настоящему моменту движение поездов возобновлено. Спасательная операция продолжается, в ней принимает участие армия Пакистана.