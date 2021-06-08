Около 700 человек эвакуировали из ТРЦ "Хорошо!" в Москве из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" торгово-развлекательного центра "Хорошо!" в Москве, около 700 человек эвакуированы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного с угрозой взрыва ТРЦ "Хорошо!", расположенного на Хорошевском шоссе, 27. Работников и посетителей в целях безопасности эвакуируют. Всего вышли около 700 человек", - сказал собеседник агентства.

На месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб, проводится проверка.

В пресс-центре МВД России ТАСС ранее сообщали, что за четыре месяца текущего года вычислили по стране более 230 человек, оставивших ложные сообщения об угрозе взрыва. В ведомстве уточнили, что это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.