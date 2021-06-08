В одном из жилых комплексов Москвы нашли снаряд времен войны

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли во время строительных работ в районе жилого комплекса на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 11:25 на бульваре Генерала Карбышева в районе дома 17, корпус 1 во время проведения строительных работ был обнаружен предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что для его утилизации приняты все необходимые меры.