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В одном из жилых комплексов Москвы нашли снаряд времен войны

В ГУ МВД отметили, что для его утилизации приняли все необходимые меры

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли во время строительных работ в районе жилого комплекса на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 11:25 на бульваре Генерала Карбышева в районе дома 17, корпус 1 во время проведения строительных работ был обнаружен предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что для его утилизации приняты все необходимые меры.

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