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В Харькове произошел взрыв, три человека ранены

По предварительной информации, злоумышленник бросил гранату

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Взрыв прогремел во вторник в Основянском районе Харькова. По предварительной информации областной полиции, злоумышленник бросил гранату, три человека ранены.

"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Основянском районе Харькова. Предварительно, неизвестный гражданин бросил гранату", - проинформировала полиция области на своей странице в Facebook. Уточняется, что пострадали три человека, медики оказывают им помощь на месте происшествия.

"Злоумышленника 1992 года рождения задержали, сейчас с ним работают полицейские", - говорится в сообщении.

Как сообщает украинские издание "Общественное" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Елену Баранник, ранения пострадавших, согласно предварительной информации, не несут угрозу для их жизни.

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