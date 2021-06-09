Двоих жителей Приамурья приговорили к восьми и 10 годам тюрьмы за сбыт наркотиков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июня. /ТАСС/. Двое жителей Амурской области осуждены за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Они приговорены к восьми и 10 годам лишения свободы, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры региона.

"Благовещенским районным судом осуждены двое жителей Амурской области 32 и 35 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору"). Суд назначил одному из виновных 10 лет лишения свободы, второму - восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре 2020 года житель села Раздольное Тамбовского района договорился со своим знакомым о сбыте гашишного масла за вознаграждение. Фигуранты дела приобрели марихуану и изготовили гашишное масло. Передачу наркотика покупателю пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области, расследованием занимался следственный отдел УФСБ России по региону.