Суд оштрафовал местный водоконал за загрязнение воздуха в селе под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга назначил штраф в размере 15 тыс. рублей ООО "Оренбург водоканал" за нарушение санитарных нормативов в селе Южный Урал Оренбургского района, жители которого неоднократно жаловались на запах сероводорода, а экологи выявляли превышение его ПДК в воздухе до 18 раз. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба суда.

"Постановлением суда ООО "Оренбург водоканал" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. В отношении организации назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей", - сказано в распространенном сообщении.

Согласно протоколу об административном правонарушении, нарушение выявили 8 мая. Жители Южного Урала обращались с жалобами на ухудшение экологической обстановки. Нарушение норм подтвердили специалисты регионального управления Роспотребнадзора. По данным пресс-службы, постановление суда еще не вступило в законную силу, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Как ранее сообщал ТАСС, экологи неоднократно выявляли превышение содержания сероводорода в воздухе на территории села Южный Урал под Оренбургом, от жителей регулярно поступают жалобы на отравляющий запах. Вероятным источником запаха эксперты и представители региональных властей называют иловые поля очистных сооружений местного водоканала. В компании полагают, что запах может быть спровоцирован неблагоприятными погодными условиями.