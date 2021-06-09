В Воронеже мужчина бросил камень в группу детей

ВОРОНЕЖ, 9 июня. /ТАСС/. Следователи в Воронеже возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, который бросил камень в группу играющих детей и тяжело ранил девятилетнего мальчика. Ребенок госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и переломом свода черепа, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия")", - говорится в сообщении.

По ее данным, днем 8 июня 64-летний мужчина бросил камень в детей, которые играли у гаражей на улице Иркутской в Воронеже. "Камень попал в голову девятилетнему мальчику. С полученными телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему предварительно диагностирована открытая черепно-мозговая травма и перелом свода черепа", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется в сообщении, 64-летний мужчина задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.