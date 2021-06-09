В Самарской области следователи начали проверку после наезда поезда на двух человек

САМАРА, 9 июня. /ТАСС/. Следователи организовали проверку после травмирования поездом двух работников железной дороги, в результате чего один из них скончался, сообщили журналистам в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительной информации, днем 8 июня на 1 133-м км перегона Алексеевская - Кинель Куйбышевской железной дороги электропоездом сообщением Кротовка - Самара травмировано два железнодорожника, осуществлявших работы по замерам параметров рельсов колеи. Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось", - говорится в сообщении.

В результате ЧП один работник погиб, второй доставлен в больницу.

Следователи проводят доследственную проверку. Совместно с представителями УТ МВД России по ПФО устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение. Также в железную дорогу будет направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих подобным происшествиям и усилении контроля за работой подчиненных, отметили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.