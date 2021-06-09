СМИ: самый активный действующий вулкан Индонезии выбросил пепел на высоту 1,6 км

СИНГАПУР, 9 июня. /ТАСС/. Крупнейший активный вулкан Индонезии Мерапи, расположенный на острове Ява, выбросил столб пепла высотой 1,6 км. Об этом сообщило в среду агентство Antara со ссылкой на главу Центра исследований и разработок технологий в сфере геологических бедствий Ханика Хумаиды.

По его словам, в первой половине дня специалисты трижды фиксировали активность вулкана: в 03:16, 09:31 и 09:53 по местному времени (22:16 во вторник, 04:31 и 04:53 в среду мск). Во время первого извержения вулкан выбросил раскаленные газы и клубы пепла на высоту 1,5 км, во второй раз - на 1 км, в третий раз - на 1,6 км.

Власти провинции Центральная Ява и особого административного округа Джокьякарта, на границе который расположен Мерапи, призвали местных жителей держаться на расстоянии 3 км от кратера вулкана, а также предупредили об опасности попадания лавы и вулканического пепла в местные реки и водоемы.

Высота Мерапи достигает 2 968 м, его название переводится как "гора огня", вулкан считается самым активным в Индонезии. Во время его извержения в 2016 году 347 человек погибли, более 60 тыс. вынуждены были покинуть свои дома.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском вулканическом огненном кольце. Всего там насчитывается более 500 вулканов, из них 127 - действующие.