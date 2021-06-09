В Новгородской области сотрудники лесничества подозреваются в служебном подлоге

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июня. /ТАСС/. Следственным управлением СК РФ по Новгородской области на основании материалов ОЭБиПК МОМВД России "Старорусский" возбуждены два уголовных дела в отношении участкового лесничего и инженера Поддорского лесничества. Женщины подозреваются в совершении служебного подлога, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По версии следствия, в 2020 и 2021 годах подозреваемые, используя свое служебное положение, внесли в официальные документы ложные сведения об отсутствии нарушений лесного законодательства, зная при этом, что лесоарендатором совершена незаконная рубка лесных насаждений в Дороганском участковом лесничестве Поддорского района. В настоящее время по уголовным делам устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - говорится в сообщении.

Как пояснили в УМВД по Новгородской области, к незаконной лесозаготовке причастен 41-летний предприниматель из Старой Руссы, который произвел рубку порядка 130 кубометров древесины хвойных пород, причинив ущерб Министерству природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Новгородской области на общую сумму свыше 4,3 млн рублей. В отношении подозреваемого следственным подразделением МО МВД России "Старорусский" в феврале этого года возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ.